В Днепровском районе Киева на улице Сергиенко от ножевого ранения в шею скончался 22-летний мужчина.

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

По предварительной информации, в одном из ресторанов разгорелся конфликт между группой лиц из шести человек неславянской внешности и 22-летним мужчиной.

По словам свидетелей, обе стороны конфликта были навеселе. Спор перешел в драку, во время которой 22-летний мужчина получил ножевое ранение в шею и скончался на месте.

После этого нападавшие выбежали из ресторана и, по свидетельствам очевидцев, сели в два автомобиля с иностранными номерами Volkswagen и Audi и скрылись.

Погибшим мужчиной 1996 г.р. оказался военнослужащий Вооруженных сил Украины, который служил по контракту.

На место происшествия работают полицейские и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и лиц, причастных к ней.

По данным полиции, сведения о событии внесении в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Усилия правоохранителей направлены на установление всех лиц - участников конфликта, а также задержания главного фигуранта и привлечения его к ответственности за совершение тяжкого преступления.