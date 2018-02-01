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Вооруженные силы США провели испытание противоракетной системы класса воздух-воздух в Тихом океане, во время которых не удалось сбить учебную ракету, запущенную с полигона на Гавайях.

Об этом сообщает информагентство Reuters со ссылкой на источник в администрации США.

По его данным, испытание проводилось на фоне усиливающегося беспокойства по поводу ракетной и ядерной программ, осуществляемых Северной Кореей, передает 112 Украина. 

Ракета-перехватчик – компонент системы противоракетной обороны «Иджис» (Aegis) - должна была сбить другую ракету, запущенную с самолета, но прошла мимо цели. Система «Иджис», разработанная компанией Raytheon, используется для борьбы с ракетами средней дальности и изготавливается в Японии. Агентство по противоракетной обороне, входящее в структуру Национальной гвардии США, воздержалось от комментариев по поводу результатов теста, но подтвердило факт его проведения. 

Напомним, новая ядерная стратегия США призывает к наращиванию ядерного оружия, в том числе – ядерных вооружений малой мощности. В документе предлагается модернизировать ядерную триаду, включающую стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы. Также объявлено о планах по модернизации некоторых маломощных ракет на подводных лодках и возвращению «крылатой ракеты с ядерной боеголовкой».
ForUm

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