Министерство иностранных дел Украины направило уже около 300 нот России с требованием освободить находящихся там украинцев. Об этом сказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца во время круглого стола «Как освободить пленников Кремля» в Киеве, передает Радио Свобода.

«Уже было направлено около 300 нот в Российскую Федерацию, мы делаем постоянно публичные заявления, наши консулы посещают наших заключенных в России. К сожалению, не имеем доступа в оккупированный Крым, но правозащитники помогают получить информацию оттуда», - сказала Беца.

Она заявила о необходимости усиливать санкции против России. «Россия не понимает язык права, она понимает язык силы и санкций. Санкции ударяют. Со временем они влияют на экономику, на людей, на ближайшее окружение. И это наиболее эффективный и действенный инструмент влияния на Россию сегодня», - отметила пресс-секретарь МИД.

По словам Бецы, в правовой плоскости решения вопроса политзаключенных Киев не видит, но практику в международных судах «надо продолжать». «Мы, как МИД действуем в рамках Международного суда ООН, но немного под другой призмой – у нас есть иск против России о запрете всех форм расовой дискриминации по Конвенции, это как раз касается крымских татар. Мы собираем сейчас все доказательства этих всех репрессий, и они все будут доведены до суда. Летом мы подаем первый письменный меморандум. Это длительная процедура, но это очень важно доводить до международного сообщества», - сказала она.

По данным правозащитников, сегодня около 60 граждан Украины лишены свободы по политическим мотивам на территории России и оккупированного ею Крыма.

После последнего обмена пленными между украинской стороной и поддерживаемыми Россией боевиками Президент Петр Порошенко заявил, что Украина не отдала ни одного гражданина РФ. По его словам, их нужно менять на украинцев, содержащихся в России и аннексированном Крыму.