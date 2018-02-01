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За прошедшие сутки зафиксировано 5 обстрелов оборонительных укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск, вследствие которых погиб украинский военный, еще двое получили боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На луганском направлении враг в темное время суток несколько раз из 82-мм минометов и вооружения БМП вел огонь по нашим позициям в районе Новоалександровки, а из стрелкового оружия провоцировал украинских военных у Станицы Луганской.

Кроме того, подвергая опасности гражданское население, российско-оккупационные войска обстреляли окрестности Крымского. Три мины калибра 120-мм разорвались на участке местности в пределах этого прифронтового села. По предварительной информации – пострадавших среди мирного населения нет.

На донецком направлении боевики из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов обстреляли опорные пункты сил АТО в пригороде Авдеевки. На Приазовье из стрелкового оружия противник нарушал перемирие вблизи Павлополя.
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