также в разделеОбщество
За теракт на Херсонщине мужчина получил 15 лет тюрьмы 7
Арбузов прокомментировал новые обвинения со стороны прокуратуры 23
Порошенко трогательно поздравил жену с днем рождения 58
Кропачев вызвал Бигуса в суд 16
Судьи по делу Плотницкого продолжают брать самоотвод 25
МИД направил России около 300 нот с требованием освободить украинских заключенных 17
Судья по делу патрульного Олийныка взяла самоотвод, заседаний в феврале не будет 33
31 января. Картина дня 59
Саакашвили вызвали на допрос по делу экс-беркутовцев 50
В Крыму судят украинца, избитого за символику «Азова» 82
«ДНР» и «ЛНР» хотят создать таможенный союз 71
За год в Украине пьяных водителей стало на четверть больше 36
Полиция разыскивает боевиков, жестоко убивших 4 жителей Славянска 50
ЕС развенчал мифы о новых стандартах молока в Украине 145
Суд арестовал экс-главу Администрации морпортов 72
В Украину снова идут сильные морозы 148
Украинцы смогут воспользоваться 4G уже весной 49
СМИ: Насирова уволили за двойное гражданство 80

Полиция завершила досудебное расследование уголовного производства по факту  дорожно-транспортного происшествия в Харькове, которое повлекло гибель 6 и госпитализацию 5 пешеходов.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат одного из участников ДТП Геннадия Дронова  Сергей Перепелица,

«Досудебное расследование завершено», - сказал он.

Адвокат уточнил, что досудебное расследование завершено на прошлой неделе (22-28 января).

В ближайшее время обвинительный акт по делу будет передан в суд.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали. 

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога. 

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное

13 декабря Зайцева заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность. 

Киевский районный суд Харькова продлил ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 февраля 2018 года.

6 ноября водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан). 9 ноября суд арестовал Дронова на 42 суток без права внесения залога. 

14 декабря Киевский райсуд Харькова продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток до 10 февраля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

52
Теги