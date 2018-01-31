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Роман Насиров считает свое увольнение с должности главы Государственной фискальной службы незаконным.

«Считаю решение Кабмина о моем увольнении незаконным и нечестным. Также как и мое отстранение прошлом году», - написал он в Facebook.

Насиров утверждает, что узнал о рассмотрении этого вопроса со СМИ.

«Было удивительно узнать о рассмотрении этого вопроса со СМИ. А еще удивительнее, как и на основании чего принято такое решение КМУ. Меня с ним не ознакомили и тем более не взяли объяснений», - отметил экс-глава ГФС, добавив, что «с удовольствием выступил бы и на заседании правительства».

Насиров намерен доказать незаконность и необоснованность увольнения.

Напомним, 31 января Кабинет Министров Украины уволил ранее отстраненного от исполнения обязанностей главу Государственной фискальной службы Романа Насирова. 
ForUm

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