Подозрение на заболевание дифтерией в Луганской области не подтвердилось после проведения лабораторных исследований в микробиологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения, сообщили ForUm’у в пресс-службе Минздрава.

В связи с опасностью болезни и низким уровнем охвата прививками против дифтерии в Украине, Минздрав рекомендует вакцинацию для детей и ревакцинацию для взрослых (каждые 10 лет).

Дифтерия - это острое инфекционное заболевание, передающееся преимущественно воздушно-капельным путем и характеризуется местным воспалением слизистых оболочек ротоглотки и явлениями общей интоксикации с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем.

В Минздраве подчеркнули, что единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений - вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых (каждые 10 лет).

В Украине прививки от дифтерии детям можно сделать бесплатно цельноклеточной вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка АКДС, которая обеспечивает наилучшую защиту. Также имеется бесплатная вакцина для профилактики дифтерии и столбняка АДС и вакцина для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена АДС-М, которую применяют для взрослых.

На 1 января 2018 года в Украине есть 2,7 млн доз вакцины АКДС, 700 тыс. доз АДС и 6,1 млн доз АДС-М.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Рубежном Луганской области зафиксирован и лабораторно подтвержден первый случай заболевания дифтерией в Украине.

В Минздраве заявили, что в Украине возможно появление вспышки дифтерии и столбняка.