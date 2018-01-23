В Украине возможно появление вспышки дифтерии и столбняка. Об этом сообщил эксперт Минздрава по направлениям «Инфекционные болезни, детские инфекционные болезни, паразитология» Федор Лапий на брифинге, сообщает 112 Украина.

«Мы не должны допустить вспышки дифтерии. Сейчас в Украине мы имеем достаточное количество доз вакцины против дифтерии, столбняка – более 6 млн доз. Впервые за последние годы мы имеем возможность обеспечить иммунитет каждому взрослому. А каждый взрослый каждые 10 лет должен пройти ревакцинацию против дифтерии, столбняка», - сказал он.

Эксперт порекомендовал украинцам заранее позаботиться о наличии прививки.

«Давайте сделаем так, когда у нас гипотетически возникнет вспышка дифтерии, чтобы люди не создавали очередей. Чтобы этой вспышки не было, они должны прийти к врачу и спросить, не нужно ли пройти плановую ревакцинацию, получить ревакцинацию и не допустить вспышки дифтерии в Украине», - добавил он.

Напомним, в Украине число заболевших корью людей продолжает расти. По состоянию на 22 января корью в Украине заболели 2 тыс. 84 человека. Из них 1 тыс. 375 детей и 709 взрослых.

Самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Ивано-Франковской (463), Черновицкой (333), Закарпатской (331) и в Одесской (265) областях. Наименьшее количество случаев зарегистрировано в Харьковской (1), Ривненской (1), Луганской (2), Житомирской (3) областях.