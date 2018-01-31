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В Рубежном Луганской области зафиксирован и лабораторно подтвержден первый случай заболевания дифтерией в Украине.

По словам областного врача-инфекциониста, заболевание обнаружено у 31-летнего местного жителя, который с признаками этой болезни обратился в больницу еще в прошлый вторник, сообщает 112 Украина.

Сейчас он находится в инфекционном отделении Рубежанской больницы. У него зафиксирована так называемая локализованная и нетоксичная форма дифтерии. 

По словам главного инфекциониста области Ольги Мартыненко, больной получал все профилактические прививки в детстве. 

30 января победитель конкурса на должность директора Центра гражданского здоровья Министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита на брифинге сообщал, что в Минздрав поступало сообщении о первом больном дифтерией. Однако на тот момент диагноз не был подтвержден лабораторно. Он также добавил, что в 2017 году в Украине не было зафиксировано ни единого случая дифтерии. 

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что в Украине возможно появление вспышки дифтерии и столбняка. 
ForUm

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