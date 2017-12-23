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Задачей «Нафтогаза» на 2018 год является остановка реализации проекта «Северный поток-2» путем реформирования украинской ГТС. Об этом в эфире «5 канала» сообщил председатель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Действительно, этот газопровод является большим риском. Его строительство кардинально подорвет экономику всей страны. Мы считаем, что его строительство является частично военным проектом, ибо цель Путина – это убрать транспортировки российского газа через территорию Украины, чтобы открыть дорогу к полноценной военной агрессии. Поэтому остановка этого проекта, лоббирование интересов Украины против этого проекта является одной из главных задач НАК «Нафтогаза» на следующий год, и этот год – решающий», - отметил Коболев.

Он также назвал единственный способ, который может помешать России осуществить свою мечту.

«Мы также уверены и получили поддержку в этом от Европейского Союза и американских партнеров, что единственным шагом – таким тяжелым и очень эффективным, который может сделать Украина для остановки этого проекта, является привлечение иностранного партнера в управление ГТС», - сказал глава НАК.

Коболев отметил, что украинский закон позволяет это делать.

«Украинский закон ставит специфические требования к этому партнеру. Это должна быть европейская или американская компания, которая имеет сертификацию с третьим энергетическим пакетом, которая может прийти и вместе с нами управлять украинской ГТС», - рассказал глава «Нафтогаза».

Напомним, украинская газотранспортная система прокачала в два раза больше транзитного российского газа в страны ЕС по сравнению с газопроводом, который проложен в обход территории нашей страны, по дну Балтийского моря - «Северный поток-1» за все время работы обходного маршрута.
ForUm

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