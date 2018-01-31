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Генпрокурор Юрий Луценко уверяет, что перелет на Сейшельские острова оплатил его сын, а проживание на курорте стоило около 20 тыс. долл. на троих. Об этом он написал на своей странице Facebook.

«Для тех, кто переживает за мои расходы на отдых. В конце сентября старший сын женился и отложил традиционный «медовый месяц» на потом. В 2018 году у нас с Ириной – 30-летие совместной жизни. Решили, что всей семьей в январе проведем отдых, чтобы побыть вместе. Саша и Настя выбирали место в теплых краях. Сын оплатил перелет (и мы это указали в своих декларациях). Проживание (примерно 20 тысяч долларов на троих) мы оплатили сами», – отметил он.

Луценко подчеркнул, что у членов его семьи нет счетов в оффшорных зонах и они не располагают зарубежной недвижимостью, яхтами или вертолетами. «В последнее время я получаю зарплату от 130 до 220 тыс. грн ежемесячно. Ира - более 110 тыс. дохода. Это позволило нам провести с детьми 7 дней на отдыхе», – написал генпрокурор.

«Так же как эти доходы позволили мне в декабре оплатить материальную помощь раненым воинам АТО на 450 тыс. грн, а Ирине помогать другим людям. Я счастлив обоими этими вложениями - в свою семью и в помощь людям», – подытожил Луценко.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что зимний отпуск семьи генпрокурора на Сейшелах стоила минимум 52 тысячи евро.

30 января Луценко заявил, что его семья имеет достаточные и задекларированные финансовые ресурсы для отдыха на Сейшельских островах.
ForUm

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