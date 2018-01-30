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Главы правительств пяти восточногерманских земель считают, что санкции против России неэффективны и только бьют по немецким компаниям. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В Берлине состоялась встреча глав правительств пяти земель, образованных на территории бывшей Германской Демократической Республики.

Премьер-министр земли Саксония-Анхальт Райнер Газелофф после встречи заявил, что ограничительные меры не дают результата, нужен новый подход.

По словам Газелоффа, члена партии канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз, санкции мало затрагивают такие важные российские экспортные товары как нефть и газ или поставки автомобилей из ФРГ в РФ, зато болезненно бьют по немецкому экспорту аграрной продукции.

Особый вред санкции нанесли восточногерманским компаниям, имеющим тесные связи с российскими партнерами. Глава правительства земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг, представляющая социал-демократов, также поддержала ослабление санкций.

Газелофф отметил, что Россия в Украине однозначно нарушила нормы международного права, однако перспектива разрешения кризиса может быть только во взаимодействии.

Премьеры восточногерманских земель планируют обсудить вопросы смягчения санкций против России с будущим федеральным правительством ФРГ.
ForUm

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