Главы правительств пяти восточногерманских земель считают, что санкции против России неэффективны и только бьют по немецким компаниям. Об этом сообщает Deutsche Welle.
В Берлине состоялась встреча глав правительств пяти земель, образованных на территории бывшей Германской Демократической Республики.
Премьер-министр земли Саксония-Анхальт Райнер Газелофф после встречи заявил, что ограничительные меры не дают результата, нужен новый подход.
По словам Газелоффа, члена партии канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз, санкции мало затрагивают такие важные российские экспортные товары как нефть и газ или поставки автомобилей из ФРГ в РФ, зато болезненно бьют по немецкому экспорту аграрной продукции.
Особый вред санкции нанесли восточногерманским компаниям, имеющим тесные связи с российскими партнерами. Глава правительства земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг, представляющая социал-демократов, также поддержала ослабление санкций.
Газелофф отметил, что Россия в Украине однозначно нарушила нормы международного права, однако перспектива разрешения кризиса может быть только во взаимодействии.
Премьеры восточногерманских земель планируют обсудить вопросы смягчения санкций против России с будущим федеральным правительством ФРГ.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время