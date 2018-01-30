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Полицейские задержали гражданина России, который в 2014 году участвовал в оккупации Славянска. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

43-летний мужчина рассказал правоохранителям, что приехал в Славянск еще до событий 2014 года, и некоторое время проживал вместе с жительницей города. Когда город захватили, он обратился к боевикам и предложил свою помощь. Пособник террористов «работал» на блокпосту, проверяя автотранспорт и людей. Впоследствии ему выдали форму и автомат Калашникова.

После освобождения города мужчина вместе с другими наемниками уехал в Донецк. Некоторое время он находился в военном лагере, расположенном на территории шахты, а затем самовольно покинул его.

«Боевик убежал домой, в РФ, однако ни в фейковой «ДНР», ни в собственной стране не прижился, и вернулся в Славянск. О своем прошлом он при этом якобы «забыл», - отмечается в сообщении.

В отношении подозреваемого открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
ForUm

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