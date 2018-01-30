Стоимость бензина на заправках за последнюю неделю стремительно подорожала. По данным Консалтинговой группы «А-95», только за одни сутки - с 25 до 26 января - цены на бензин в отдельных сетях автозаправок подскочили на 40 копеек - 1 гривну А-95 до 31 грн, А-95 + до 32 грн , А-92 до 30 грн. С начала этой недели цены повысились еще. Украинские эксперты указывают на две основные причины подорожания: стоимость нефти на мировом рынке идет вверх, а тем временем курс национальной валюты существенно ослаб. Тот факт, что гривня в последние дни начала немного укрепляться на рынок нефтепродуктов не повлиял. Почему так происходит и рассчитывать водителям на снижение стоимости топлива «Главком» расспросил у отраслевых экспертов.

Рекордная стоимость нефти

В конце прошлого года цены на нефть возобновили рост после небольшого перерыва. Это произошло на фоне сообщений о сокращении добычи в Ливии (ниже 1 млн баррелей в сутки) и снижение товарных запасов нефти в США. В настоящее время наблюдается самая высокая за последние годы цена на самые популярные марки: если летом 2017 нефть Brent стоила $ 45 за баррель, то сейчас уже более $ 70.

Украинские эксперты подорожание нефти считают ключевым фактором, влияющим на внутренний рынок автомобильного топлива. «Мы думали, что пик цены на нефть мы пережили на прошлой неделе, а оказывается, что нет. Ее стоимость продолжает расти - уже почти $ 72 за баррель», - говорит аналитик консалтинговой компании Upeco Александр Сиренко. Директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн обращает внимание, что нынешняя цена на нефть является самой высокой за последние три года и она продолжает расти, что в соответствии влиять и на цену бензина.

Курс гривни

Падение гривни, которое наблюдалось в течение нескольких недель, тоже сказалось. Национальная валюта ставит свои рекорды: она достигла самого низкого уровня по отношению к доллару за последние три года - почти 29 грн за $ 1. Учитывая, что импорт нефтепродуктов осуществляется за доллары, трейдеры мгновенно отреагировали на такие события.

«Каждая гривна в курсе валют - это 80 копеек на стенде автозаправочной станции. Суммарно нефтяная и инфляционная составляющие с начала декабря добавили ценам на горючее где три гривны. Сейчас рынок реализовал потенциал роста где-то на две гривны. То есть вероятность для дальнейшего подорожания», - говорит Куюн. По словам эксперта, не допускать резких колебаний на розничном рынке бензина удается из-за наличия у операторов запасов относительно дешевого горючего.

Со своей стороны Нацбанк объяснял обесценивание гривни в начале года сезонным фактором, а правительство – внешними выплатами. Так или иначе на прошлой неделе НБУ начал укреплять гривню. Она за несколько последних дней укрепилась на 50-60 копеек по сравнению с показателями недельной давности. Котировки на межбанке остановились на уровне 28,2-28,23 грн за $ 1. Однако стоимость бензина на заправках не прекратила повышаться, в лучшем случае цены зафиксировались на минулотижневого уровне. Утром 29 января бензин А-92 в сети WOG подорожал до 31,95 грн/л, А-95 - до 32,95 грн/л, А-95 + - до 33,95 грн/л, дизтопливо - до 30,45 грн/л. На заправках ОККО А-92 вырос до 31,99 грн/л, А-95 - до 32,99 грн/л, А-95 + - до 33,99 грн/т, ДТ - до 30,49 грн/л.

Может ли что-то сделать правительство?

Даже при условии повышения цен на нефть есть механизмы, которыми правительство может стабилизировать розничные цены на бензин. Эксперты советуют прибегнуть к изменениям в налоговой системе. Сергей Куюн аргументирует необходимость изменений просто: «Дорогой товар хуже покупают». Александр Сиренко прибегает к более детальным объяснениям: «У нас ставка акциза на топливо зафиксирована в иностранной валюте, это очень ощутимо для страны, в которой официальной валютой является гривня. Нужно этот налог зафиксировать в национальной валюте. Потому что получается так, что при любой цене правительство зарабатывает налогами в бюджет. Это один вопрос. Второе - ставка этого налога. Если все останется по-прежнему, рынок перестанет быть рентабельным, учитывая уменьшение потребления топлива».

Если же сейчас перосмотр налогообложения горючего не будет происходить, курс гривни будет держаться хотя бы на текущем уровне, то в ближайшей перспективе снижения цены ждать не стоит. «В течение следующей недели мы получим повышение стоимости бензина на заправках минимум на 50 копеек, потому что тот потенциал (до повышения цены), который был заложен в прошлом году, еще не иссяк», - напоминает Куюн. Это будет происходить даже, если предположить, что мировая цена на нефть не будет расти. В лучшем случае розничная цена бензина на украинских заправках отреагирует на это всего за два-три недели.