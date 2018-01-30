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Принятые США против российской «оборонки» законодательные меры уже привели к потерям на миллиарды долларов и новые санкции пока не требуются. Об этом заявила представитель Госдепа США Хизер Нойерт, сообщает Reuters.

​«Сегодня мы проинформировали Конгресс о том, что этот закон и его реализация сдерживают российские продажи в сфере обороны», - заявила она.

«С момента введения в действие закона, по нашим оценкам, иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных закупок продукции российских оборонных предприятий на несколько миллиардов долларов», — добавила Нойерт, передает УНИАН.

«С этим заявлением  администрация Дональда Трампа демонстрирует, что она не вводит новые санкции в соответствии с законом, который он неохотно подписал в августе, через 6 месяцев после вступления в должность», - пишет Reuters.

Члены Конгресса требуют, чтобы администрация использовала санкции против РФ в качестве наказания за вмешательство в выборы в 2016 году.

«Учитывая длительные временные рамки, обычно связанные с крупными оборонными сделками, результаты этих усилий только начинают становиться очевидными», - сказала Нойерт.

«С этой точки зрения, если закон работает, санкции в отношении конкретных лиц не потребуются, поскольку законодательство фактически служит сдерживающим фактором», - считают в Госдепе США.

Как известно, по закону, 29 января администрация США должна представить Конгрессу так называемый «кремлевский доклад» о российской политической и бизнес-элите.   В Госдепе заявили, что дальнейшие детали содержатся в секретном отчете, уже представленном Конгрессу.

 
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