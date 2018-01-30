В Днипре 29 января начался суд над жительницей города Мариной Меньшиковой, которая в театре напала с молотком на участника боевых действий на востоке Украины. Слушания происходит в Кировском районном суде Днипра, передает Радио Свобода.

Подозреваемая отказалась от адвоката, а также заявила, что не признает своей вины: по ее словам, в инциденте в театре с ее стороны была «самооборона».

В то же время в ходе судебного заседания стало известно, что уголовное производство, открытое по статье 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение легких телесных повреждений), переквалифицировали на статью 296 (хулиганство).

Следующее заседание по делу запланировано на 23 марта. Подозреваемая будет оставаться под стражей на время проведения досудебного расследования.

15 января в Днипре полиция сообщила, что по месту жительства в третий раз задержала Марину Меньшикову – женщину, которая подозревается в нападении на бойца в театре. Женщина уже дважды объявлялась в розыск. Ранее суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста, однако она не появлялась к следователю, и ее местонахождение было неизвестно.

В октябре 2016 полиция возбудила уголовное производство из-за инцидента с участником боевых действий на Донбассе, бойцом полка «Днепр-1» в театре оперы и балета. По данным полиции, в антракте спектакля на балконе одна из пророссийски настроенных посетительниц, увидев бойца в форме, набросилась на него с молотком. Боец был в театре вместе с женой. По словам свидетелей, женщина «выкрикивала что-то о «русском мире» и нецензурно обругала бойца и его жену». Орудие преступления – молоток – у женщины изъяли. Кроме того, в сумочке у нее обнаружили кухонный нож. Участник боевых действий получил ранения в голову, его госпитализировали.

Инцидент имел продолжение. Из театра оперы и балета, где произошел инцидент с избиением участника боевых действий, освободили артистку хора Екатерину Фондуроко, которая в соцсетях высказывалась в поддержку действий нападающей.