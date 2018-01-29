Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 29 января составляет 28,35 грн, евро - 35,40 грн.



Продать доллары в обменниках можно за 27,90 грн/долл., евро - за 34,30 грн/евро.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах в пятницу, 26 января, составляла 28,50 грн, евро - 35,50 грн, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 14:30 установился на уровне 28,2512 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 472 сделки на сумму 276,04 млн долл.

Напомним, в понедельник, 29 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 28,20/28,23 грн/долл.