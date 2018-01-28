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США провели модернизацию своей крупнейшей неядерной бомбы, известной под названием GBU-57. Об этом в субботу, 27 января, сообщает японское издание The Japan Times.

Нынешняя, уже четвертая по счету, модернизация предназначена для улучшения характеристик бомбы при использовании для труднопоражаемых целей и целей, находящихся на большой глубине.

GBU-57 может быть использована для удара по подземным военным заводам Северной Кореи, связанным с ее ядерной программой. Поднять в воздух эту бомбу, боевая часть которой весит 2,5 тонны, могут тяжелые бомбардировщики B-2, которых в американской армии всего 21 единица, сообщает DW.

3 бомбардировщика B-2 были в январе передислоцированы на тихоокеанскую военную базу Гуам в рамках «плановой ротации», говорят представители американской армии. Однако они отказывались отвечать на вопрос, были ли переправлены на Гуам и GBU-57.

«Пусть кто-нибудь из его обнищавшего и изголодавшегося режима проинформирует его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, и моя кнопка работает», - написал на своей странице в Twitter в начале января президент США Дональд Трамп, обращаясь к президенту Северной Кореи Ким Чен Ыну.
ForUm

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