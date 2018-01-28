Вчера, 26 января, в Николаевской области водитель Daewoo совершил наезд на нетрезвую 13-летнюю школьницу, которая сидела на обочине дороги, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

«Сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 317 км + 90 м трассы Н-11 Николаев-Днепропетровск в селе Мешково-Погорелово Витовского района, поступило в полицию около 2:30 от 27-летнего водителя такси. Мужчина, не заметив на обочине дороги сидячую девушку, совершил на нее наезд. Водитель Daewoo вызвал и полицию, и скорую», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что врачи оказывают потерпевшей, которая была госпитализирована с многочисленными переломами, необходимую помощь. Ее состояние расценивается медиками как крайне тяжелое. В крови пострадавшей обнаружены 2 промилле алкоголя.

Предварительно установлено, что несовершеннолетняя возвращалась вместе с 16-летней сестрой и 17-летним другом из соседнего села, где все вместе отдыхали. В какой-то момент подростки выпустили ее из виду.

Полицейские уже пообщались с матерью девушки и составили в отношении нее административный протокол за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей.

Следователями по данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» и проводится расследование. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, ожидаются заключения экспертов.