также в разделеПроисшествия
Стало известно имя военного, погибшего от пули снайпера
От пули снайпера погиб украинский военный 28
С начала АТО погибли 69 пограничников 48
Сутки в зоне АТО: 1 обстрел, ранен 1 военный 33
На Полтавщине от переохлаждения погибли 3 человека 44
Авиакатастрофа в Кременчуге: Пилоты могли не заметить трос телебашни 89
Сутки в АТО: 3 обстрела, двое военных получили боевые травмы 33
ГосЧС уточнила число жертв авиакатастрофы в Кременчуге 82
В Кременчуге разбился вертолет 93
В здании суда на Луганщине застрелился нацгвардеец 78
В Украине остаются обесточенными 34 населенных пункта 60
Сутки в зоне АТО: 3 обстрела, ранен 1 военный 33
В Харькове повредили памятный знак Ивану Сирко 199
В Славянске на складе ГСМ произошел крупный пожар 96
В черноморском порту столкнулись поезд и автобус с людьми 86
На Киевщине в жилом доме произошел взрыв газа, есть жертвы 106
На Тернопольщине катание на санках закончилось гибелью молодой девушки 96
Штаб АТО: ДТП в Доброполье произошло из-за погоды 232

Вчера, 26 января, в Николаевской области водитель Daewoo совершил наезд на нетрезвую 13-летнюю школьницу, которая сидела на обочине дороги, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

«Сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 317 км + 90 м трассы Н-11 Николаев-Днепропетровск в селе Мешково-Погорелово Витовского района, поступило в полицию около 2:30 от 27-летнего водителя такси. Мужчина, не заметив на обочине дороги сидячую девушку, совершил на нее наезд. Водитель Daewoo вызвал и полицию, и скорую», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что врачи оказывают потерпевшей, которая была госпитализирована с многочисленными переломами, необходимую помощь. Ее состояние расценивается медиками как крайне тяжелое. В крови пострадавшей обнаружены 2 промилле алкоголя.

Предварительно установлено, что несовершеннолетняя возвращалась вместе с 16-летней сестрой и 17-летним другом из соседнего села, где все вместе отдыхали. В какой-то момент подростки выпустили ее из виду.

Полицейские уже пообщались с матерью девушки и составили в отношении нее административный протокол за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей.

Следователями по данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» и проводится расследование. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, ожидаются заключения экспертов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги