Стало известно имя погибшего сегодня от пули снайпера боевиков украинского военного.



Как сообщил на своей странице в Facebook волонтер Назар Приходько, погиби боец батальона Национальной гвардии имени Кульчицкого Мирослав Сливка, позывной «Монах», уроженец Хмельницкой области.

«Погиб сегодня, 27.01.2018 от пули снайпера. Дома осталась мама... Покойся с миром, Герой! Вечная слава тебе», – написал он.

Напомним, вчера, 27 января, возле Верхнеторецкого Донецкой области вражеский снайпер смертельно ранил украинского военного.