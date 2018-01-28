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Стало известно имя погибшего сегодня от пули снайпера боевиков украинского военного.

Как сообщил на своей странице в Facebook волонтер Назар Приходько, погиби боец батальона Национальной гвардии имени Кульчицкого Мирослав Сливка, позывной «Монах», уроженец Хмельницкой области.

«Погиб сегодня, 27.01.2018 от пули снайпера. Дома осталась мама... Покойся с миром, Герой! Вечная слава тебе», – написал он.

Напомним, вчера, 27 января, возле Верхнеторецкого Донецкой области вражеский снайпер смертельно ранил украинского военного.
ForUm

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