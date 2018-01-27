Количество погибших в результате взрыва в Кабуле возросло до 63 человек.

Об этом заявил чиновник местного Минздрава, сообщает 112 Украина.

По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 151 человека.

Ранее сообщилось о 40 погибших и 140 раненых.

Напомним, 27 января в Кабуле террорист-смертник на одном из КПП в квартале, где расположены иностранные посольства и много правительственных зданий, взорвал бомбу, спрятанную в машине скорой помощи.

Ответственность за взрыв взяло на себя движение «Талибан».