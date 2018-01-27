также в разделеМир
Земан переизбран президентом Чехии 27
Число жертв теракта в Кабуле достигло 95 человек 25
Число жертв теракта в Кабуле возросло до 40 человек 84
Сегодня в мире чтят память жертв Холокоста 33
В Кабуле прогремел мощный взрыв, есть жертвы 27
Турция собирается расширить военную операцию на всю границу с Сирией 34
США расширили санкции против РФ 78
Трамп назвал фейком информацию о попытках уволить спецпрокурора 32
NYT: Трамп пытался уволить спецпрокурора Мюллера 81
В РФ отреагировали на информацию о перевозках угля из КНДР 107
Кортеж Трампа сбил полицейского в Давосе 252
СМИ: КНДР торгует углем в обход санкций через российские порты 46
Число жертв крушения поезда в Италии возросло до 4 человек 36
В Италии с рельсов сошел поезд, есть жертвы 90
В Гватемале автобус упал в пропасть, погибли 15 человек 35
Миятович избрали комиссаром ОБСЕ по правам человека 35
Элтон Джон объявил о прекращении гастрольной карьеры 32
В Польше задержали пятерых человек, праздновавших в лесу день рождения Гитлера 55

Количество погибших в результате взрыва в Кабуле возросло до 63 человек.

Об этом заявил чиновник местного Минздрава, сообщает 112 Украина

По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 151 человека.  

Ранее сообщилось о 40 погибших и 140 раненых.

Напомним, 27 января в Кабуле  террорист-смертник на одном из КПП в квартале, где расположены иностранные посольства и много правительственных зданий, взорвал бомбу, спрятанную в машине скорой помощи.

Ответственность за взрыв взяло на себя движение «Талибан».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги