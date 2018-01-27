Количество погибших в результате взрыва в Кабуле возросло до 63 человек.
Об этом заявил чиновник местного Минздрава, сообщает 112 Украина.
По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 151 человека.
Ранее сообщилось о 40 погибших и 140 раненых.
Напомним, 27 января в Кабуле террорист-смертник на одном из КПП в квартале, где расположены иностранные посольства и много правительственных зданий, взорвал бомбу, спрятанную в машине скорой помощи.
Ответственность за взрыв взяло на себя движение «Талибан».
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