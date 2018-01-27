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«Дубайский пакет» американских предложений по развертыванию миссии ООН на Донбассе выглядит вполне реализуемым, РФ внимательно изучит его и своевременно даст ответ.

Об этом заявил помощник президента РФ Владислав Сурков по итогам встречи со спецпредставителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером, сообщает ТАСС.

«Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН. Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. «Дубайский пакет» американских наработок, в отличие от «белградского», в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд», - сказал Сурков.

«Главное в нем - довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов Минских соглашений. Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу», - уточнил помощник президента РФ.

Встреча Суркова и Волкера состоялась 26 января в Дубае.

Напомним, ранее представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремеле не ожидают конкретных результатов от встречи Волкера и Суркова. 

По итогам встречи с Волкером 13 ноября 2017 года Сурков назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.
ForUm

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