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В Кремле заявляют, что не ожидают конкретных результатов от встречи помощника президента России Владислава Суркова и специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера.

«Ждать каких-то результатов от этой встречи вряд ли стоит, вряд ли возможно, да и не следует, наверное. Это «сверки часов», рабочий процесс», - заявил представитель президента России Дмитрий Песков, передает Радио Свобода.

Встреча Суркова и Волкера состоится 26 января в Дубае.

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер на днях находился в Киеве, куда приехал 23 января для переговоров с украинским руководством по поиску пути мирного урегулирования на Донбассе.

Волкер заявил о намерении обсудить с Сурковым отвод подконтрольных России сил на Донбассе и освобождение пленных.

 
ForUm

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