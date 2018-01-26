В Кремле заявляют, что не ожидают конкретных результатов от встречи помощника президента России Владислава Суркова и специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера.

«Ждать каких-то результатов от этой встречи вряд ли стоит, вряд ли возможно, да и не следует, наверное. Это «сверки часов», рабочий процесс», - заявил представитель президента России Дмитрий Песков, передает Радио Свобода.

Встреча Суркова и Волкера состоится 26 января в Дубае.

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер на днях находился в Киеве, куда приехал 23 января для переговоров с украинским руководством по поиску пути мирного урегулирования на Донбассе.

Волкер заявил о намерении обсудить с Сурковым отвод подконтрольных России сил на Донбассе и освобождение пленных.