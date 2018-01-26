Украина и США намерены возобновить работу комиссии стратегического партнерства. Соответствующая договоренность была достигнута во время встречи Президента Петра Порошенко государственным секретарем США Рексом Тиллерсон, которая состоялась в рамках участия в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Глава государства отметил, что его встреча с госсекретарем длилась час и собеседники имели возможность тщательно обсудить все вопросы двустороннего и международного сотрудничества. «Часовая беседа - это непривычный формат для встреч в формате Давоса, но мы намеренно так запланировали, чтобы было больше времени обсудить все вопросы. И я очень благодарен нашим американским партнерам за очень мощную поддержку, которая, в том числе сегодня была высказана Украине. Мы обсудили все сферы сотрудничества», - подчеркнул Порошенко во время брифинга.

«Очень важно, что мы сегодня договорились о возобновлении работы комиссии стратегического партнерства», - сообщил Президент.

По его словам, в марте исполнится десять лет с момента остановки этой Комиссии. «Очень давно не было заседаний. И в марте месяце эта комиссия будет. Будут сформированы несколько групп, где мы будем обсуждать, в том числе дальнейшие реформы. Нам очень это нужно», - сказал Глава государства.

Он отметил, что в рамках работы комиссии Украина, в частности может приглашать соответствующих специалистов для оказания нам экспертной помощи.

«Очень тщательно мы обсудили вопросы экономического сотрудничества», - также сообщил Порошенко и отметил резкий рост инвестиций американских компаний. Во время встречи также обсуждался вопрос сотрудничества с компанией General Electric, которая планирует поставить компании «Укрзализныця» тепловозы, а также сотрудничество с другими американскими инвесторами. Было констатировано, что американские инвесторы замечают и одобряют кардинальное изменение инвестиционного климата в Украине и в том числе результаты в борьбе с коррупцией.