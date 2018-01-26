Несколько сотен сотрудников задействовано НАБУ для проведения обысков в офисах бизнесмена Виталия Кропачева, которого СМИ называют «неофициальным куратором государственного угольного сектора».

Следственные действия ведутся уже более двух суток и, как утверждают источники, присутствующие на обыске, вероятно, продлятся на выходных. По их информации, на данный момент детективами изъята флешка, сервер видеонаблюдения и несколько телефонов сотрудников компании «Укрдонинвест», сообщает KP.ua.

«Кропачеву не предъявлено никаких обвинений, процессуального статуса в рамках расследования НАБУ он не имеет. Ограничений на его передвижение не наложено. Обыски проводятся по фактам, не связанным с Кропачевым или какими-либо аффилированным с ним компаниям. По адресу проведения обысков ранее находилось несколько десятков арендаторов, по вопросам деятельности ряда из них и пришли детективы НАБУ, фактически воспользовавшись формальным поводом, чтобы попасть в офисы компании «Укрдонинвест», - сообщили изданию в «Укрдонивесте».

Эксперты отмечают, что обыски проходят на фоне обострения противостояния на угольном рынке Украины. Премьер-министр Владимир Гройсман и вице-премьер Владимир Кистион открыто требуют от «Центрэнерго» в обязательном порядке подписать годовой контракт на закупку угля у ДТЭК в количестве не менее 150 тысяч тонн в месяц и отказаться от закупок угля у шахты Краснолиманской, недавно приобретенной Кропачевым. Параллельно независимый профсоюз шахтеров угрожает вывести шахтеров на забастовку, если «Центрэнерго» не начнет покупать уголь у ДТЭК.

«На рынок угля марки Г выходит новая шахта: «Краснолиманская» (Кропачев) с поставками угля на «Центрэнерго» (ЦЭ). Чтобы выбрать поставщика, ЦЭ объявляет закупку через биржу, но ДТЭК конкурировать на торги не приходит и теряет свои объемы поставок на ЦЭ. Туда начинает поставлять «Краснолиманская». В игру вступают свободные и независимые профсоюзы, которые требуют у «Центрэнерго» прекратить закупки угля, как они называют, «неизвестного происхождения», а возобновить закупки у ДТЭК. Угрожают перекрывать железнодорожные пути и международные трассы», - прокомментировал ситуацию эксперт НКРЕКП Андрей Герус.

Обеспокоенность экспертов вызывают обстоятельства, при которых к противостоянию на угольном рынке подключилось НАБУ как инструмент давления, и вопросы: каким образом активность НАБУ связана с защитой интересов компании ДТЭК и кто организовал данную схему.