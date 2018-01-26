Президент Петр Порошенко заявляет, что борьба с коррупцией в Украине является приоритетным направлением его работы на посту Главы государства. Об этом он заявил во время участия в интерактивной сессии «Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?», сообщили ForUm’у в пресс-службе Президента.

Он подчеркнул, что борьба с коррупцией в Украине ведется не потому, что это было необходимо для получения безвизового режима с Евросоюзом или транша Международного валютного фонда.

«Борьба с коррупцией является приоритетом моей политики в качестве Президента», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства напомнил, что в Украине созданы независимые антикоррупционные институты: Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура. «Они эффективно работают с другими институтами и уже дают первые многообещающие результаты. И это поддерживают как международные партнеры, так и украинцы», - сказал Порошенко.

Он также напомнил, что была введена судебная реформа с полным обновлением Верховного суда и судебной системы. «И 22 декабря я инициировал в парламенте создание нового антикоррупционного суда, который завершит формирование структуры независимой антикоррупционной системы», - добавил Президент.

Глава государства также отметил, что во время встреч в Давосе с главами МВФ и Всемирного Банка, среди вопросов о результатах украинских реформ, обсуждался также вопрос создания антикоррупционного суда. «С политической точки зрения все понятно. У нас есть политическая воля и решение уже принято. С юридической точки зрения, обсуждения по формулированию и того, как имплементировать рекомендации Венецианской комиссии - это вопрос юридических экспертов. Мы надеемся завершить этот процесс как можно скорее», - отметил он.

В четверг, 25 января, во время выступления на «Украинском завтраке» в Давосе, Порошенко заявил, что Украина работает вместе с международными партнерами над законопроектом об антикоррупционном суде.

После встречи с Лагард 24 января Порошенко заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.