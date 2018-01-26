«Украина объявляет войну республикам», «Они придут нас убивать» и прочая паника захватила пророссийские соцсети. В группировках «Л/ДНР» комментируют принятие украинского закона о реинтеграции Донбасса или как нарушение Минских договоренностей, или как «украинскую агрессию». Слушатели Радио Донбасс.Реалии рассказывают, что вот уже две недели, как «будущие военные действия украинских карателей» обсуждаются не только на улицах, но и на рабочих летучках в коллективах. Но версия украинского закона, подаваемая на сепаратистских каналах, более похожа на альтернативную реальность. Мы разобрали, что из сказанного – правда, а что вымысел.

Ирина (имя изменено в целях безопасности) работает в одном из детских учреждений Луганска. Она позвонила Радио Донбасс.Реалии: говорит, уже привыкла к постоянным обсуждениям «украинского беспредела», но это утреннее совещание подвергло луганчанку в шок.

«Знаете, а у нас сегодня на работе сказали, что Украина придет нас убивать. В Киеве даже закон подписали, который разрешает в будущем «украинским карателям» официально нас расстреливать. Всех! Просто потому, что мы остались в Луганске», – говорит луганчанка.

Оказалось, что вот уже две недели как в Луганске обсуждают закон о реинтеграции – в маршрутках, магазинах, на работе. Почти везде можно услышать прогнозы: а когда же украинская армия будет «зачищать» оккупированные Луганск и Донецк.

На неподконтрольной территории уже давно не смотрят украинские каналы, а потому и не знают, какие законы принимает Верховная Рада, признаются жители города в интервью подконтрольному группировке «ЛНР» каналу: «Я давно не обращаю внимания на то, что они там принимают. Бред какой-то».

Поэтому и версию «закона о реинтеграции» жители Луганска получили с сепаратистских каналов и сайтов. А там главный акцент делают на две позиции законопроекта: признать Россию агрессором и расширить полномочия украинской армии.

«Отвергнуть Россию? Мы все здесь россияне. А что Украина творит такой беспредел – это, конечно, странно. Не подобает так православным христианам творить со своим народом», – заявила пенсионерка в опросе.

В опросе на улице, который провели журналисты сепаратистского канала «Луганск 24», ответы, в основном, от людей старшего возраста, и они однотипны: не хотим отказываться от России или просто не знаем.

Но вот – один воодушевленный комментарий от молодого человека: «Как могут за нас решать те люди, которые не находятся здесь, которые не живут в Луганске? Я как житель Луганска могу с гордостью сказать, что мы рады, что действительно наша «Луганская народная республика» процветает, у нас действительно все хорошо. Молодежь живет, люди живут. У нас все хорошо!»

Причину неожиданной радости среди печального настроя местных вскоре нашел журналист Андрей Дихтяренко.

«И тут я понимаю, что лицо этого радостного молодого человека мне знакомо, вспоминаю, где я его видел. «ЛНР» устраивала акцию в 2016 г., «представители активной луганской молодежи» рвали фотографии луганских журналистов. Этот человек первым сорвал фотографию с плаката – как раз мою. Погуглил – его зовут Николай Ермоленко, он возглавляет «Союз творческой молодежи ЛНР». Теперь понятно, чем занимается «творческая молодежь ЛНР» – профессионально радуется жизни. Судя по дикому контрасту по сравнению с другими ответами луганчан, это действительно нетривиальная творческая задача», – написал Дихтяренко.

Что же еще могут сказать о законе жители Луганска, если на транслируемых им каналах в обсуждении нового закона звучит лишь, что: а) якобы будет зачистка; б) Украина нарушила минские договоренности. Вот, к примеру, ответ так называемого представителя группировки «ЛНР» в Минске Виталия Дейнего: «Закон подразумевает силовое подавление Донбасса, а с другой стороны – торговлю с Донбассом. Простите, с кем? После того как вы здесь проведете силовую зачистку?».

А вот и ведущий сепаратистского канала «Луганск 24» Леонард Свидовсков монотонно продавливает всю ту же мысль: «Наши постоянные зрители обеспокоены, что Украина готовится к войне», «Минские договоренности существуют? Или про них забыли, как и государство Украина?».

А это уже заявление так называемого главы союза писателей «ЛНР» Глеба Боброва.

«Что мы видим в этом законе? Карт-бланш для Порошенко и партии войны на силовое решение «проблемы оккупированных территорий», а также безграничные возможности для силовиков, дающие теперь им законные основания на проведение карательной операции как в отношении «республик» и населения Донбасса, так и по отношению к любому проявлению инакомыслия или даже просто недостаточной лояльности. В понимании же ВСУ силовое решение – это стертые с лица земли поселки, расстрелянные города и массовый исход населения. То есть «дезинтеграция» в прямом смысле этого слова», – заявил Бобров.

На самом деле, закон не предполагает никакой «зачистки». У украинской армии действительно расширяются полномочия в «зонах безопасности» вблизи линии фронта: она может проверять у граждан документы, при их отсутствии задерживать людей до установления личности; осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей, транспортных средств; временно ограничивать или запрещать движение транспорта и переходов на улицах; входить в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам, для выполнения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России.

И вот он, главный пункт, который в сепаратистских СМИ перекрутили и как страшилку рассказывают жителям Луганска и Донецка: применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства к лицам, совершающим правонарушения, или для сдерживания вооруженной агрессии России.

Но ведь, когда нет возможности прочитать закон, легче ознакомиться с пророссийской «аналитикой» и ее поверить.

Также нет в законе ничего, отрицающего минские соглашения – либо им противоречащего. Вот что о законе про реинтеграцию говорит представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью для Радио Свобода.

«Ситуация такая же, как и была. Российский контроль и командование силами там присутствовали, поэтому можно назвать это, по крайней мере неформально, оккупацией и вторжением. В законе просто идет речь о том, что мы видим собственными глазами. Он упорядочивает военную операцию, что, по моему мнению, важно. В течение нескольких лет это называлось антитеррористической операцией, а это настоящая военная операция для защиты страны. Документ формализует права граждан Украины, которые живут в этом оккупированном регионе, и это также важно. А то, что там нет упоминания о «Минске», не означает, что он противоречит «Минску», – говорит Волкер.

Украина придерживается соглашений, говорит Волкер, и нужно лишь, чтобы и российская сторона выполнила свою часть Минска – соблюдала перемирие и расформировала подконтрольные ей силы на территории Украины.