Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер прибыл в международный аэропорт «Борисполь». Как сообщил помощник пресс-атташе посольства США Вадим Ковалюк, самолет с Волкером на борту прибыл сегодня около 13:00.

В посольстве добавили, что спецпредставитель Госдепа США прибудет в Киев, где проведет ряд встреч с украинскими чиновниками.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на дипломатические источники, на сегодня запланирована встреча Волкера с Президентом Украины Петром Порошенко. В посольстве США отметили, что запланированная на 24 января поездка Волкера на Донбасс скорее всего не состоится в связи с погодными условиями. «Вероятно, такой поездки не будет, он будет находиться в Киеве... погодные условия неблагоприятны», - заявил Ковалюк.



напомним, 26 января в Дубае Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым. Во время переговоров стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии.

Волкер назвал «шагом назад» прошлую встречу с помощником Путина Сурковым, состоявшуюся 13 ноября в Белграде.

