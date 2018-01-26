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В результате крушения вертолета в Автозаводском районе Кременчуга погибли 4 человека, сообщает пресс-служба ГосЧС.

«25 января около 19:15 в Автозаводском районе города Кременчуг во время учебно-тренировочного полета произошло падение с последующим возгоранием, вертолета Ми-8 частной авиакомпании «Украинские вертолеты», - говорится в сообщении.

В 19:35 пожар локализован, а ликвидирован в 23:05. В результате происшествия погибли 4 члена экипажа.

Ранее общалось, что на борту вертолета могли находиться от 3 до 4 человек.

 
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