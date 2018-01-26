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КНДР поставляла уголь в Южную Корею и Японию в обход санкций ООН через российские порты, сообщает Reuters со ссылкой на источники в западноевропейской разведке.

По информации агентства, Северная Корея по меньшей мере три раза переправляла уголь через порты Находка и Холмск. Источник в органах безопасности в США подтвердил эту информацию и отметил, что торговля углем через Россию продолжается, передает 112 Украина.

Как сообщал ForUm, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия помогает Северной Корее с поставками и нарушает условия введенных в отношении КНДР международных санкций. 

Совет Безопасности ООН 22 декабря единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных и ядерных испытаний.

С 1 января разрешено поставлять в КНДР уже 2 млн, а только 500 тыс. баррелей топлива в год.

Также запрещен ввоз в Северную Корею продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева.

Запрещаются также поставки Пхеньяну промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.

КНДР отвергает новые санкции Совбеза ООН и считает их «актом войны».
ForUm

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