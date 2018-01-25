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В результате крушения частного вертолета Ми-8 под Кременчугом погибли от 3 до 4 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светлана Рыбалко, передает 112 Украина.

По ее словам, вызов о происшествии поступил спасателям в 19:15.

«Погибли все, кто находился в вертолете. По предварительной информации, на борту находились 4 человека», – рассказала она.

Рыбалко отметила, что вертолет принадлежал частной авиакомпании и совершал учебно-тренировочный полет.

Также она опровергла распространенную в СМИ информацию о том, что он врезался в вышку.

Фото: ТелеграфЪ
ForUm

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