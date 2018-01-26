Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала «Интер».

Такое решение принято на заседании 25 января, сообщает пресс-служба регулятора.

Основанием стали обращения Службы безопасности Украины и гражданина Ковбыка относительно трансляции фильмов с участием артистов, внесенных в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Мониторингом Нацсовета зафиксировано, что в эфире телеканала 12-15 января 2018 транслировались фильмы «Д'Артаньян и три мушкетера» с участием Михаила Боярского, Бориса Клюева, Олега Табакова и «Чародеи» с участием Валентина Гафта.

«Демонстрация фильмов, одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень, является признаком нарушения требований абзаца 10 части второй статьи 6 и пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», - напомнили в Нацсовете.

Во время проверки будет выяснено, выполняет ли вещатель действующее законодательство.