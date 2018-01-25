Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе запретили представителям российских СМИ находиться в конгресс-центре во время официальных мероприятий с участием Петра Порошенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.



«Организаторы Всемирного экономического форума сочли действия российской прессы как провокацию и лишили участников вчерашнего инцидента права находиться в конгресс-центре во время официальных мероприятий украинского Президента», – отметил он.

Напомним, 24 января на Всемирном экономическом форуме российская журналистка в вышиванке задала Порошенко вопрос: «Зачем вы приняли закон о войне?»