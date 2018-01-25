Глава правления Совета НБУ Национального банка Украины Богдан Данилишин прогнозирует стабилизацию курса гривни с марта-апреля 2018 года.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сразу хочу успокоить, что никакой угрозы национальной денежной единице нет, ситуация находится под контролем НБУ, ее также отслеживает Совет НБУ, который определяет основные принципы денежно-кредитной политики», – отметил он.

Данилишин подчеркнул, что фундаментальных факторов для девальвации гривни в настоящее время нет.

Он также сообщил, что по мере увеличения объемов экспорта агропродукции (с февраля-марта), при условии сохранения относительно благоприятной конъюнктуры рынка металлургической продукции и сезонного роста спроса на нее (с марта-апреля), ожидается стабилизация курса гривни (возможен сценарий с укреплением курса нацвалюты в конце весны - начале лета).

Напомним, в четверг, 25 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов составили 28,74/28,78 грн/долл.