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Национальный банк Украины ожидает прибытия миссии Международного валютного фонда в январе и предоставления очередного транша кредита – во втором квартале 2018 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий, передает Радио Свобода.

«Мы рассчитываем, что приезд миссии может состояться до конца января, соответственно, пересмотр программы – февраль-март, транш возможен во втором квартале», - сказал он 14 декабря в Киеве.

В марте 2015 года между МВФ и Украиной была утверждена четырехлетняя программа расширенного финансирования на сумму около 17,5 млрд долларов США. Сейчас МВФ предоставил Украине по этой программе около 8,380 млрд долларов.

Напомним, Национальный банк ожидал поступления очередного транша Международного валютного фонда по программе EFF в первом квартале 2018 года, а не в конце 2017, как предполагалось ранее.

МВФ выдвигает 4 требования к Украине для его получения.
ForUm

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