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Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции в 2018 году до 8,9%, сообщает пресс-служба НБУ.

«В течение 2018-2020 годов инфляция будет постепенно снижаться. Это прежде всего будет результатом жесткой монетарной политики на прогнозном горизонте», – говорится в сообщении.

Национальный банк прогнозирует, что в 2018 году инфляция будет оставаться высокой: 8,9% общая и 8,2% базовая. 

«В дальнейшем снижение инфляции будет обеспечивать сохранение жесткой монетарной политики, увеличение предложения продуктов питания и замедление импортируемой инфляции. Соответственно будут снижаться как темпы роста цен сырых продовольственных товаров, так и базовая инфляция, которая существенно от них зависит», – подчеркнул в НБУ.

По данным регулятора, в результате инфляция вернется к целевому диапазону в середине 2019 года и составит 5.8% на конец следующего года. В 2020 году инфляция замедлится до 5,0%, что будет соответствовать центральном значению целевого диапазона (5,0% ± 1 п.п.).

Напомним, ранее НБУ прогнозировал, что в конце 2018 года инфляция составит 7,3% (предыдущий прогноз – 6,0%).

Кабинет Министров ухудшил прогноз инфляции в 2018 году с 7% до 9%. 
ForUm

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