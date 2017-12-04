Кабинет Министров ухудшил прогноз инфляции в 2018 году с 7% до 9%. Об этом говорится в одобренных правительством 1 декабря правках в Основные прогнозные показатели экономического и социального развития Украины на 2018-2020 годы, передают Українські Новини.

Потребительские цены в расчете декабрь к декабрю в 2018 году вырастут на 9%.

В основных прогнозных показателях, одобренных в мае 2017 года, инфляция ожидалась на уровне 7%.

Прогноз на 2019 год ухудшен с 5,9% до 6,5%, тогда как прогноз-2020 оставлен без изменений – 5%.

Из-за ускорения инфляции ожидается сокращение прироста реальной заработной платы с 10,9% до 9,6%.

Согласно измененному базовому макропрогнозу, номинальный ВВП ожидается на уровне 3 332,3 млрд гривен (ранее - 3 247,7 млрд гривен).

Фонд оплаты труда наемных работников и денежного обеспечения военнослужащих прогнозируется на уровне 975,5 млрд гривен, среднемесячная заработная плата составит 8 650 гривен и в реальном измерении увеличится на 9,6%.

Прибыль прибыльных предприятий ожидается на уровне 754,7 млрд гривен.

Объем экспорта товаров и услуг увеличится на 4% и составит 55,7 млрд долларов, объем импорта - на 6,3% и составит 63,4 млрд долларов.

Отрицательное сальдо торгового баланса ожидается на уровне 7,716 млрд долларов (вместо 7,387 млрд долларов).

Напомним, в начале ноября Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины в 2017 году на уровне 2% и ухудшил прогноз среднегодовой инфляции на 1,3 процентных пункта - до 12,8%.