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Национальный банк Украины прогнозирует, что к концу 2017 года инфляция снизится до 12,2% (предыдущий прогноз - 9,1%), сообщает пресс-служба НБУ.

«Учитывая ускорение инфляции в последние месяцы и новые проинфляционные факторы (в частности, более активное восстановление потребительского спроса, резкое повышение пенсионных выплат и минимальной заработной платы, акцизов на табачные изделия и т.п.), Национальный банк пересмотрел прогноз инфляции на 2017 и 2018 годы», – говорится в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что в дальнейшем инфляция продолжит замедляться и приблизится к центральной точке целевого диапазона в третьем квартале 2018 года. В конце 2018 года инфляция составит 7,3% (предыдущий прогноз – 6,0%).

При этом по данным регулятора, прогноз инфляции на 2019 год остался неизменным на уровне цели – 5,0%.

«Снижение инфляции в 2018-2019 годах с текущего уровня будет обусловлено достаточно жесткой монетарной политикой, ослаблением влияния резкого повышения цен на продовольственные товары и умеренной волатильностью обменного курса.  Соответственно, будут замедляться как темпы роста цен на сырые продовольственные товары, так и базовая инфляция, которая ощутимо от них зависит. В общем, фундаментальное инфляционное давление на прогнозном горизонте будет оставаться сдержанным», – сказано в сообщении.

Напомним, правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 13,5% годовых с 27 октября.

Как известно, проект госбюджета-2018 предусматривает экономический рост Украины в 2018 году на уровне 3% при инфляции 7%.
ForUm

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