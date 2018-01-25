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Виталию и Владимиру Кличко во время Всемирного экономического форума в Давосе вручили специальную награду за «Успешное многолетнее продвижение положительного образа Украины в мире», сообщает пресс-служба мэра Киева.

«Мы оба - и я, и Владимир, ежедневно преодолеваем вызовы в своей работе, в своей нынешней, - уже не спортивной, - деятельности.  И меня могут обвинять, что я - не Цицерон, не очень красиво говорю. Но, мне все равно на оценки того, как я говорю. Главное - как оценивают то, что я делаю. Важен результат дел, а не слова, как и в спорте», - завявил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что благодарен брату за поддержку. «Секрет успеха - мы сильные вместе. Всегда единым фронтом - мы вдвоем сильнее», - сказал Виталий Кличко.
ForUm

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