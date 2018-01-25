В Северодонецке во время несения службы по охране административного здания Апелляционного суда Луганской области совершил самоубийство 22-летний военнослужащий Национальной Гвардии Украины. Об этом сообщает отдел коммуникации облполиции.
«Сегодня около 06:30 в полицию поступило сообщение от старшего наряда охраны Апелляционного суда Луганской области о том, что во время несения службы наряда в составе 3-х военнослужащих 22-летний солдат НГУ совершил самоубийство», - отмечается в сообщении.
На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, изъято табельное оружие погибшего. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
Открытое уголовное производство по статье 115 УК Украины (Убийство). Осуществляться досудебное следствие пока будет следователями полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры.
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