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Высокий суд Лондона 19 января продлил арест активов бывших владельцев «ПриватБанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму свыше 2,5 млрд долларов до очередного соответствующего указа суда.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на информацию пресс-службы «ПриватБанка».

Высокий суд Лондона по итогам заседания 19 января продлил действие приказа о всемирном аресте активов бывших владельцев «ПриватБанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму свыше 2,5 млрд долларов до очередного соответствующего указа суда.

Напомним, в конце декабря 2016 года Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат на сумму более 2,5 миллиарда долларов.

Независимая компания Kroll провела расследование и подтвердила, что ПАО «ПриватБанк» был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий своего руководства, что привело к нанесению ущерба в размере более 5,5 миллиарда долларов. При этом были обнаружены характерные признаки скоординированной схемы отмывания денежных средств.

В свою очередь бизнесмен Игорь Коломойский назвал бредом заявление Нацбанка о расследовании компании Kroll.
ForUm

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