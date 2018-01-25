также в разделеПроисшествия
В Кременчуге разбился вертолет 42
В здании суда на Луганщине застрелился нацгвардеец 60
Сутки в зоне АТО: 3 обстрела, ранен 1 военный 31
В Харькове повредили памятный знак Ивану Сирко 199
В Славянске на складе ГСМ произошел крупный пожар 96
В черноморском порту столкнулись поезд и автобус с людьми 79
На Киевщине в жилом доме произошел взрыв газа, есть жертвы 105
На Тернопольщине катание на санках закончилось гибелью молодой девушки 90
Штаб АТО: ДТП в Доброполье произошло из-за погоды 225
На Кировоградщине охранник супермаркета одним ударом убил бездомного 132
На Киевщине мужчина напал на депутата с муляжом гранаты 57
На Донетчине столкнулись военный «КрАЗ» и автобус с шахтерами, 17 пострадавших 75
В Украине до сих пор обесточены 109 населенных пунктов 55
За прошлые сутки в зоне АТО – 6 обстрелов, 1 военный погиб 40
Штаб: Боевики обстреляли оккупированный Докучаевск 84
В Покровске на шахте вспыхнул метан, пострадали 8 горняков 55
Центр Прилук из-за аварии затопило нечистотами 138
«Увлеклись игрой»: В одесском порту задержали вооруженных парней 84

В Украине остаются обесточенными 34 населенных пункта в 4 областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Одесской области обесточен 31 населенный пункт, Черкасской - 3.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 18 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 737 населенных пунктов в 10 областях Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

56
Теги