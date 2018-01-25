В Украине остаются обесточенными 34 населенных пункта в 4 областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, в Одесской области обесточен 31 населенный пункт, Черкасской - 3.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Напомним, 18 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 737 населенных пунктов в 10 областях Украины.
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