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Во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко в Давосе директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард призвала Киев ускорить темп реформ ради экономического роста и повышения уровня жизни. Об этом говорится в ее заявлении по итогам встречи.

«Я вновь подтвердила, что МВФ готов продолжать поддерживать Украину вместе с другими международными партнерами в ее усилиях по реформированию. Я также подчеркнула, что Украине следует воспользоваться благоприятной внешней средой для ускорения реформ и перехода к более сильному росту, необходимому для устойчивого улучшения жизненного уровня населения», - отметила Лагард.

«Встреча с Президентом Порошенко и членами его команды была очень продуктивной и приятной. Это дало нам шанс обсудить все меры, которые уже принимаются и мы надеемся, что наше обсуждение поспособствует внедрению других мероприятий, о которых мы говорили. Мы говорили о том, что в Украине назначат нового главу НБУ «, - добавила она.

Напомним, после встречи с Лагард Порошенко заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.
ForUm

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