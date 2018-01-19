Вчера, 18 января, в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 737 населенных пунктов в 10 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Одесской области обесточены 502 населенных пункта, Черкасской - 153, Черниговской - 33, Полтавской - 14, Кировоградской – 9, Николаевской - 9, Донецкой - 8, Волынской - 6, Сумской - 2, Винницкой - 1.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Также отмечается, что в Измаильском районе Одесской области произошло падение 23 опор линии 110 кВ. Были обесточены города Измаил (население около 70 тыс.) и Арциз (население около 12 тыс.), отключено тепло и водоснабжения.

По состоянию на 20:00 18 января бригадами облэнерго в Измаиле восстановлено электроснабжение в больницу, роддом, 17 из 19 котельных и в большинстве многоэтажных домов. Частично восстановлено водоснабжение, продолжаются работы по запуску систем отопления.

В Арцизе для обеспечения электроснабжения объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения привлечены 4 электростанции ГосЧС.

По состоянию на 7:00 19 января продолжаются работы по восстановлению электроснабжения Измаила и Арциза.

К восстановлению электроснабжения в Одесской области привлечено 89 аварийных бригад облэнерго.

Напомним, 18 января Измаил Одесской области оказался полностью обесточен в связи с ухудшением погодных условий.