Сторона защиты обжаловала назначенную судом меру пресечения в отношении осужденного украинского активиста Владимира Балуха. Однако подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма еще не рассмотрел жалобу адвоката. Об этом рассказала защитник Балуха Ольга Динзе.

«Данная мера пресечения может быть и отменена, никаких оснований для избрания ему данной меры пресечения у суда не было. По второму делу ему также может быть избрана мера пресечения. Соответственно, его никуда не отправят (на данный момент Балух находится в СИЗО. – Ред.). Пока материалы дела закреплены за Раздольненским судом, потом будут направлены в Верховный суд, и по второму делу может быть избрана мера пресечения, но не обязательно содержание по стражей», – отметила адвокат, сообщает Крым.Реалии.

Что касается второго уголовного дела в отношении Балуха (о «дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества», статья 321 Уголовного кодекса России), на данном этапе материалы дела должны быть направлены в прокуратуру на проверку и утверждение обвинительного заключения.

«Если выясниться, что весь состав Раздольненского суда уже рассматривал уголовные дела в отношении Балуха, соответственно, дело должно быть направлено в другой суд того же значения – районный или вышестоящий. Какой это будет суд, сложно сказать, но, как мне говорили, это может быть Красноперекопский суд», – добавила Динзе.

Напомним, 16 января подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд Крыма 16 января приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тыс. грн).​