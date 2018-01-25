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Миротворческая миссия ООН на Донбассе должна иметь мандат, который не позволяет заморозить нынешнюю ситуацию навсегда. Об этом заявил на брифинге в Хельсинской комиссии бывший командующий силами США в Европе (2014-2017) генерал Бен Ходжес.

«Миротворческая миссия (в Украине. – Ред.) – полезная», - отметил он.

Он отметил, что такая миссия будет действительно эффективной, только если в ней будут участвовать «серьезные, квалифицированные силы, которые могут на самом деле в полной мере действовать в соответствии с мандатом», сообщает «Голос Америки».

Ходжес провел параллели с миротворческой миссией на Балканах. «Когда НАТО направило (в Боснию и Герцеговину. - Ред.) свои войска для выполнения Дейтонского мирного соглашения, в них были четко прописаны правила игры. Они были мощно вооружены, всегда в боевой готовности, и это было посланием для сербов и других - это серьезная сила», – подчеркнул он.

«Если речь идет об ооновской миротворческой миссию (в Украине. – Ред.), они должны иметь мандат, который не позволяет заморозить нынешнюю ситуацию навсегда - как это делает Россия. Целью миссии должно быть выполнение «Минска», - отметил Ходжес.

«Это должна быть профессиональная сила, которую бы уважали все стороны», - подчеркнул он.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

По итогам встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером 13 ноября 2017 года помощник президента России Владислав Сурков назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.

Посол Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Совет безопасности ООН был готов начинать работу над мандатом миротворческой, но Россия отвергла практически все важные положения.
ForUm

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