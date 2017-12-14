Международный валютный фонд пока не планирует отправлять в Украину миссию для пересмотра программы сотрудничества. Об этом заявил заместитель главы департамента коммуникаций МВФ Уильям Мюррей в Вашингтоне, сообщает Радио Свобода.

«У нас нет запланированной миссии по пересмотру программы сотрудничества на этом этапе», - сказал Мюррей.

Он добавил, что говорить о новых траншах кредита для Украины рано.

«У нас пока есть куда двигаться для завершения пересмотра программы, поэтому пока говорить о траншах рано», - добавил Мюррей.

Как сообщал ForUm, 14 декабря исполняющий обязанности председателя Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что ожидает прибытия миссии Международного валютного фонда в январе и предоставление очередного транша кредита – во втором квартале 2018 года.