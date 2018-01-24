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Президент Украины Петр Порошенко предлагает назначить 13 новых членов Центральной избирательной комиссии. Список кандидатов обнародовала пресс-служба Главы государства.

«Президент внес представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии: Басалаевой Аллы Валентиновны, Бернацкой Натальи Илларионовны, Вербенского Михаила Георгиевича, Ефремовой Ирины Алексеевны, Желтовой Ольги Николаевны, Кустовой Светланы Николаевны, Лотюк Ольги Степановны, Плукаря Виталия Владимировича, Радченко Евгения Владимировича, Синицы Надежды Любомировны, Слипачук Татьяны Владимировны, Шипилова Леонтия Николаевича, Юзьковой Татьяны Леонидовны», – говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, 23 января Порошенко во время встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием 23 января подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.

У 12 из 15 членов Центризбиркома семилетний срок полномочий завершился еще 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности.

В июне 2106 года Президент предложил уволить  12 из 15 членов Центральной избирательной комиссии, среди которых председатель ЦИК Михаил Охендовский и его заместители Андрей Магера и Жанна Усенко-Черная.

Фракции и депутатские группы парламента еще в 2015 году подали свои кандидатуры в состав ЦИК.

Представление о назначении новых членов ЦИК Президент вносит в Верховную Раду после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.

 
ForUm

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