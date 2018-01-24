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Антициклон «Кристиан», который принес на большую часть территории Украины солнечную и морозную погоду, потеряет свою силу в воскресенье, 28 января, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Завтра, 25 января, во всей Украине ожидается сухая преимущественно ясная погода с температурой воздуха ближайшей ночью -8-14, местами -15-20 градусов. Завтра днем ​​-4-9, в Сумской, Харьковской, Луганской -8-12 градусов», - написала она в Facebook.

По словам Диденко, теплее всего завтра будет в западных областях – ночью -3-10, днем, ​​25 января, от -4 до +2.

В Киеве завтра также сухо ясно и морозно. Ближайшей ночью -14-17 градусов, днем ​​в четверг -6-8 градусов.

«Мороз еще немного посвирепствует, а серьезно потеплеет в воскресенье, 28 января», - резюмировала синоптик.
ForUm

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