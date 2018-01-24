Российские спецслужбы начали создавать сеть своих агентов в юго-восточных областях Украины в 2012 году, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий в Оболонском районном суде Киева во время допроса по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

«Уже с 2012 года на территории Украины, особенно в юго-восточных областях, началось формирование контролируемых российскими спецслужбами организаций, которые под видом «реконструкторов» на самом деле готовили кадры и имели планы по захвату местных органов власти и вели подготовку к введению российских войск», - сказал Парубий, передает Радио Свобода.

По его словам, он получил эту информацию во время переговоров с сепаратистами в Луганске в марте 2014 года. В то время Парубий занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Он добавил, что Янукович обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести войска на территорию Украины.

«Мне известно, что на одном из заседаний Совета безопасности ООН представитель России Виталий Чуркин зачитал письмо (Януковича - ред.) к президенту Путину с просьбой ввести российские войска на территорию Украины. И если к тому времени российские подразделения старались не означать себя как Вооруженные силы России, то собственно это письмо Януковича и дало легитимность действиям российских войск. После этого многие из них неприкрыто говорил, что они представители Вооруженных сил России», - сказал Парубий.

Напомним, 28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.

25 ноября 2016 года Янукович подтвердил, что просил президента РФ Владимир Путина ввести войска в Украину, и назвал такую просьбу «эмоциональной».

Ранее Парубий, который во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, заявил, что после бегства экс-президента Виктора Януковича ожидалось нападение России по всем направлениям.

Фото: Украинская правда